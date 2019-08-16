2019-08-16T16:48:55+03:00
Звезды

В драмтеатре начался здоровый ажиотаж

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Традиционно за месяц до открытия нового сезона актеры собрались на ступеньках храма Мельпомены. Приветствия, обмен впечатлениями, фотографирование, интервью – ритуал, который повторяется из года в год. В зрительном зале худрук Михаил Андреев рассказал, какая работа ждет коллектив в 73-м сезоне.

Он будет ярким, насыщенным интересными событиями, незабываемым. Калининградской драме выпала честь стать точкой завершения грандиозного театрального марафона, который шествует по стране с начала Года театра. В ноябре к самой западной российской сцене будет приковано внимание всей театральной общественности.

В сентябре труппа уедет на гастроли во Владикавказ. Сезон на родной сцене откроется сразу двумя премьерами: «Королевская свадьба»(16+) (21 и 22 сентября) и «Что подсмотрел дворецкий»(18+) (27, 28 и 29 сентября). Готовится премьера «Бульвар Сансет»(16+) и детская сказка «Волшебник изумрудного города» (6+). Четыре премьеры до Нового года калининградцам уже гарантированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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