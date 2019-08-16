2019-08-16T17:35:02+03:00
Общество

В Гурьевске водитель строительной компании украл 8,5 тысяч литров солярки

Виктор Сергеев
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В Гурьевске полицейские раскрыли крупную кражу дизельного топлива у строительной компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

21-летний водитель с июня стал без спроса брать топливную карту для получения солярки на АЗС. Таким образом он завладел 8500 литрами дизельного топлива стоимостью 425 тысяч рублей.

На него завели сразу несколько уголовных дел, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, заявили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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