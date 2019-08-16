2019-08-16T17:43:09+03:00
Общество

Мэрия запустила 5 дополнительных автобусов, чтобы вывозить горожан с Острова после фейерверков

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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17 и 24 августа, в дни проведения чемпионата фейерверков, в Калининграде будут работать два дополнительных автобусных маршрута на Остров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На вечерние рейсы шаттлов будут добавлено пять автобусов. Автобусы на остров Октябрьский будут отправляться с 16 до 21 часа от остановок Ленинский проспект (ТЦ «Европа») и проспект Калинина (стоянка у бывш. РК «Ольштын»). Обратно, в центр, «шаттлы» начнут доставлять калининградцев с 22:30 и до полуночи.

Также сообщается, что работа остального городского транспорта продлена до полуночи.

- Обращаем внимание горожан, что автобусы с Острова будут курсировать до тех пор, пока не вывезут всех желающих, - пообещали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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