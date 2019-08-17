2019-08-17T10:37:30+03:00
Общество

В Калининграде разыскивают 18-летнюю девушку из Бурятии

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде сотрудники полиции разыскивают пропавшую без вести 18-летнюю Кристину Волкову. Сообщается, что девушка еще в сентябре 2017 года не приступила к учебным занятиям в техникуме бурятского города Северобайкальска. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, разыскиваемая девушка не выходила на связь с родственниками с июня 2017 года.

Приметы: европейская внешность, на вид 18 лет, рост 165 – 170 см, среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвеченные с желтоватым оттенком (натуральный цвет волос – темно-русый), глаза карие.

При наличии какой-либо информации о местонахождении гражданки просим сообщить в полицию по телефонам: 8(30130)2-18-82, 8(3012)41-66-37 или 102 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU

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