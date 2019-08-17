Калининградская теннисистка стала вице-чемпионкой турнира в Польше

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-17T10:49:34+03:00

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В Гданьске престижный турнир по большому теннису класса «Tennis Europe» собрал 32 спортсменки из Австралии, Франции, Швеции, Финляндии, Латвии, Белоруссии, Словении, Польши, Литвы и России.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в числе пяти представительниц России была и калининградка Анастасия Черных. Она выиграла пять матчей из шести возможных: обыграла соперниц из Польши, Беларуси, Словении.

В решающей игре за кубок Анастасия уступила австралийке Алане Субашич.

Теперь ученица калининградской гимназии №32 готовится к следующему турниру континентального класса. Она может выступить либо в Латвии, либо снова в Польше.

ИСТОЧНИК KP.RU