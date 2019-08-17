На ремонт дороги от Добровольского до Нестерова выделили 210 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-17T13:44:07+03:00

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На ремонт автомобильной дороги от Добровольского до Нестерова власти выделят 210 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

- По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 210 миллионов рублей идут на ремонт дороги от Добровольска в сторону Нестерова. Эта дорога в дальнейшем тоже будет продолжена, сейчас она требует значительных работ, - приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.

Глава региона отметил, что сегодня нужно «очень серьезно поднимать средний уровень восточных муниципалитетов области». Он сообщил, что в областной Думе идет работа над программой «Восток».

- Будут значительные финансовые усилия сконцентрированы на объектах капитального строительства, ремонте и, в том числе, на новом инструментарий стимулирования развития бизнеса, - заключил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU