Продавец интернет-магазина из Светлогорска попался на мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-17T13:53:52+03:00

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В мошенничестве полицейские уличили продавца интернет-магазина из Светлогорска. Жертвой мошенника стал 44-летний житель Петропавловска-Камчатского. Мужчина сообщил полицейским, что оплаченный им заказ в онлайн-магазине автомобильных деталей ему не пришел.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, покупатель перевел деньги, около 5 тысяч рублей, на счет жителя Светлогорска, а тот потратил их. 34-летний злоумышленник признался во всем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Жителю курортного городка грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU