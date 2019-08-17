На ул. Горького на пешеходном переходе сбили 47-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-17T14:22:51+03:00

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В Калининграде на улице Горького в минувшую пятницу 16 августа случилось ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, автомобиль «Рено», за рулем которого находился 72-летний водитель, сбил 47-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе.

По данным ГИБДД, автомобиль двигался на зеленый сигнал светофора и наехала на женщину при повороте с улицы Горького на улицу Озерова.

Пешеход получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU