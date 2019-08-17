Во второй день Мирового чемпионата фейерверков в Калининграде выступят команды из Беларуси и США

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-17T14:39:40+03:00

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В Калининграде продолжается Мировой чемпионат фейерверков-2109. Гостей ждут сегодня, 17 августа, на прилегающей к стадиону «Калининград» территории. В программе выступление команд из Беларуси и США. Как рассказали организаторы, пиротехники приехали в Калининград еще в среду – на монтаж установок и зарядов ушло несколько дней упорной работы.

Республику Беларусь представляет компания «Кальвин», работающая уже больше 25 лет. В настоящее время является компанией №1 в Беларуси в сфере пиротехнических услуг и фейерверочных изделий. В Калининграде они представят шоу под музыку Макса Коржа, Тимы Белорусских и группы «Ляпис Трубецкой».

Американская компания «Great Lakes Fireworks» также отметила свое 25-летие. Сегодня «Great Lakes Fireworks» организовывают грандиозные шоу по всему миру и даже производят собственную пиротехнику.

Кроме того, в программе вечера выступление Dj Chep, группы Nightcall и хедлайнера Fly Project. Старт пиромузыкального шоу в 22:00.

Участие в фестивале принимают шесть команд-победителей прошлых лет. В заключительный день чемпионата состоится Гранд-фейерверк от организатора мероприятия — Центр фейерверков «Хан».

ИСТОЧНИК KP.RU