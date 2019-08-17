Краснознаменское предприятие начало производить топливные брикеты на экспорт в Европу

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-17T15:22:51+03:00

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На предприятии по переработке древесных отходов в Краснознаменске готовят первую поставку готовой продукции – топливных брикетов – на экспорт в Германию. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что в декабре 2018 года компания «Эко3» стала резидентом калининградской ОЭЗ с инвестпроектом «Создание и эксплуатация предприятия по производству топливных гранул и брикетов» стоимостью более 150 млн рублей.

По словам гендиректора «Эко-3» Юлии Колесниковой, помимо ориентированного преимущественно на экспорт производства древесных брикетов, компания также выпускает продукцию и для внутреннего рынка: пиломатериалы, поддоны.

В перспективе «Эко3» рассчитывает сформировать спрос на экологичные древесные брикеты и в Калининградской области. Использовать их для отопления, утверждают, в компании, ненамного дороже, чем уголь.

ИСТОЧНИК KP.RU