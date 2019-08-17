Калининградец расплатился в магазине чужой банковской картой

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-17T15:33:13+03:00

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Жительница поселка Малое Исаково на автостоянке потеряла кошелек с 10 тыс рублей и банковскими картами. Нашел его ранее судимый 45-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, вместо того, чтобы обратиться в полицию, злоумышленник поехал в Калининград и начал тратить деньги.

- Когда наличные закончились, мужчина стал расплачиваться за покупки банковской картой. До блокировки карты он успел потратить еще 23 тыс рублей, - сообщили в полиции.

Хорошо погуляв, мужчина вернулся домой на такси. Полицейские установили водителя и нашли злоумышленника. За кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU