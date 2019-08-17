В Балтийске женщина убила новорожденных щенков и призналась в этом на видео

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-17T16:33:14+03:00

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Очередной пример жестокости – в городе Балтийске. Там возле продуктового магазина в мусорке местные жители нашли трех щенков: живых, еще слепых. Собачек обнаружили утром в субботу 17 августа. Об этом сообщается в группе «Типичный Балтийск» в VK.

Девушка, которая обнаружила щенков, отыскала хозяйку животных. Она отдала собачек ей, но, как оказалось, напрасно. Женщина убила трех щенков.

- Щенков вернула владелице, та пообещала, что больше выкидывать не будет, я ей поверила. Пришла к ней посмотреть так ли это, минут через 10… Как именно она их убивала я не знаю… Я в шоке! Знала бы, что она их не принесет домой, не отдавала бы! Я бы пристроила малышей по домам. Щенки от лайки. Видела мамку своими глазами, - рассказывает девушка.

По ее словам, женщина-хозяйка, когда принимала от нее щенков, «плакала стояла с этой коробкой, дала слово». Однако, потом изменила решение и решилась на преступление.

Очевидцы побеседовали с хозяйкой собак и записали ее на видео, которое выложено в группе.

- Убила, просто убила и все! Выбросила! – говорит на видео женщина. На угрозу вызвать полицию, она просто ответила: «Вызывайте!».

ИСТОЧНИК KP.RU