2019-08-17T18:38:17+03:00
Общество

Роспотребнадзор: В Гурьевском районе 72 процента некачественной воды

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Большая часть воды, которую получают жители Гурьевского района, является недоброкачественной. Об этом на брифинге журналистам сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

- 72 процента воды, подаваемой населению Гурьевского района является недоброкачественной по санитарно-химическим показателям. Она непригодна для использования в питьевых целях. Когда вода мутная, когда в ней большое количество примесей железа, то она и по цвету – не вода. Жители Гурьевского района – из Малого Исаково, Васильково, Гурьевска, Лугового – присылают жалобы. Очень больше количество людей обращается по этому поводу в Управление Роспотребнадзора, в органы власти. Люди не согласны с тем, что за такую «услугу» они должны вообще платить. И правильно! По закону «О защите прав потребителей» мы должны платить за услугу, которая оказывается качественно. Если же качество воды не соответствует установленным требованием, то услуга считается некачественной. Потребители имеют право на перерасчет. По Гурьевскому району мы подавали и будем продолжать подавать иски в суд по защите неопределенного круга лиц. Будем работать по понуждению администрации навести порядок, - отмечает руководитель Управления.

Как говорит Елена Бабура, работа по улучшению качества воды в Калининградской области проводится медленными темпами. Непростая ситуация в Багратионовском, Озерском районе. Болевыми точками также названы Правдинский и Гвардейский районы.

- Надеемся на прорыв в рамках федерального проекта «Чистая вода». Должны быть станции обезжелезивания, водоподготовки и водоочистки. Усилия должны быть приложены. Водопроводная сеть в ряде городов и поселков не выдерживает никакой критики – требуется замена. Вектор задан, мы надеемся, что результат будет, - говорит Елена Бабура.

Санитарные врачи напоминают, что в Калининградской области (не важно где вы живете) воду из-под крана не рекомендуется пить. Воду нужно кипятить. Или же пить бутилированную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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