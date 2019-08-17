В Калининграде на ул. Портовой перевернулся автомобиль «Тойота»
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В Калининграде на ул. Портовой в субботу 17 июля случилось ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль «Тойота Рав 4». Об этом сообщают в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в VK.
Как рассказали очевидцы, иномарка врезалась в стоящий «Опель», перевернулась и снова встала на колеса. Машина получила серьезные повреждения.
По предварительной информации, пострадали пассажиры «Тойоты», в том числе ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU