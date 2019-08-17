В Калининграде на ул. Портовой перевернулся автомобиль «Тойота»

СЕГОДНЯ 19:08 2019-08-17T19:08:22+03:00

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В Калининграде на ул. Портовой в субботу 17 июля случилось ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль «Тойота Рав 4». Об этом сообщают в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в VK.

Как рассказали очевидцы, иномарка врезалась в стоящий «Опель», перевернулась и снова встала на колеса. Машина получила серьезные повреждения.

По предварительной информации, пострадали пассажиры «Тойоты», в том числе ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU