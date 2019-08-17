2019-08-17T20:21:18+03:00
Общество

В Калининградской области зафиксировали рост заболеваемости корью

Александр КАТЕРУША
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Елена Бабура.Елена Бабура.Фото: Александр КАТЕРУША
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Рост заболеваемости корью зафиксирован в Калининградской области. Об этом журналистам сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- В Калининградской области лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания корью. Это коварная инфекция, потому что когда от кори перестают прививаться, она тут как тут. У нас из этих 20 человек заболели три ребенка, которые не были привиты от кори по причине отказа родителей от прививок. Из 17 взрослых 11 человек вообще не были привиты. В мире осложнение по заболеваемостью корью отмечается уже на протяжение нескольких лет, - говорит Елена Бабура.

По ее словам, достаточно тревожная ситуация в Европе, которую специалисты видели в 2018 году и видят этом году. Только за 4 месяца этого года в странах Европы зарегистрировано более 66 тысяч случаев заболевания Кори.

Лидирует тут Украина (более 50 процентов всех случаев), Франция, Македония, Грузия, Литва, Польша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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