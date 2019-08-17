2019-08-17T21:13:04+03:00
Общество

В Калининградской области в этом году от укусов клещей пострадали более 4 тыс человек

Александр КАТЕРУША
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..Фото: из архива «КП»
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Более 4 тысяч человек в Калининградской области пострадали от укусов клещей в этом году. Каждый третий пострадавший это ребенок. Об этом журналистам сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

По ее словам в регионе зарегистрировано 17 случаев клещевого Боррелиоза (болезни Лайма) и 2 случая клещевого энцефалита.

- Большинство из этих людей не обращались за медицинской помощью после укуса клеща и не получали профилактическое лечение. Не все соблюдают профилактические требования. Не все знают, как действовать, если клещ укусил, - говорит Елена Бабура. - От соблюдения простого алгоритма зависит здоровье человека. При обращении за медицинской помощью, человек получает направление на исследование клеща – в этом случае оно бесплатно.

В этом году уже более 8,5 тысяч жителей Калининградской области получили профилактические прививки от клещевого энцефалита. Ежегодно же прививается в среднем от 10 до 14 тысяч калининградцев и жителей области.

Санитарные врачи отмечают, что не видят ухудшения ситуации по клещевым инфекциям в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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