В Гурьевском районе пропала 77-летняя пенсионерка
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В поселке Зеленополье Гурьевского городского округа волонтерами ведется поиск 77-летней женщины.
Как сообщили в группе "Центр поиска пропавших людей - Калининград" в соцсети "ВКонтакте, накануне из леса не вышла бабушка - Анна Федосьевна Фролихина. Отмечается, что женщина является инвалидом 2-й группы, она недавно перенесла инсульт, плохо видит и тихо говорит.
Волонтеры несколько раз прочесали лес возле Зеленополья, однако результата это пока не дало.
ИСТОЧНИК KP.RU