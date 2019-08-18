2019-08-18T11:20:55+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе пропала 77-летняя пенсионерка

Кирилл Алексеев
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В поселке Зеленополье Гурьевского городского округа волонтерами ведется поиск 77-летней женщины.

Как сообщили в группе "Центр поиска пропавших людей - Калининград" в соцсети "ВКонтакте, накануне из леса не вышла бабушка - Анна Федосьевна Фролихина. Отмечается, что женщина является инвалидом 2-й группы, она недавно перенесла инсульт, плохо видит и тихо говорит.

Волонтеры несколько раз прочесали лес возле Зеленополья, однако результата это пока не дало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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