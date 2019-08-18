Продюсер Сергей Сельянов получил специальный приз кинофестиваля "Короче"
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Продюсер Сергей Сельянов был удостоен специального приза фестиваля короткометражного кино "Короче" - "За вклад в рождение новых звезд".
- Этот седьмой по счету фестиваль так же хорош, как и первый, - цитирует продюсера агентство ТАСС. - Каждый год будут появляться новые звезды, мы этот фестиваль сделали из "шкурных" соображений - нам нужна новая кровь.
Напомним, фестиваль "Короче" проходит в эти дни в Калининграде.
ИСТОЧНИК KP.RU