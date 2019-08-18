На полигоне Хмелевка подвели итоги конкурса "Морской десант-2019"

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-18T11:36:30+03:00

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В Калининградской области, на полигоне Хмелевка, завершился армейский конкурс "Морской десант". Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, в полевой выучке состязались морские пехотинцы из России, Китая, Ирана и Венесуэлы.

Россияне победили с заметным преимуществом. На втором месте - бойцы народно-освободительной армии КНР, "бронза" у иранцев.

- Все победители и призеры получили медали, памятные дипломы и ценные подарки, а команда ВМФ России, одержавшая победу в конкурсе, главный приз международных состязаний - квадроцикл, - сообщили в Балтфлоте.

ИСТОЧНИК KP.RU