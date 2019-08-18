2019-08-18T13:05:04+03:00
Экономика

Основатель торгового дома "Европа" признан банкротом

Кирилл Алексеев
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Основатель и генеральный директор торгового дома "Европа" Вадим Быкасов признан банкротом.

По информации РБК, долг предпринимателя перед банком «Санкт-Петербург» превышает 211 млн рублей. Из этой суммы 184 млн - основной долг, 25,8 млн рублей - проценты, 1,6 млн рублей - пени.

Как сообщается, в отношении предпринимателя введена процедура продажи имущества.

Вадиму Быкасову принадлежат универмаг "Европа" на Ленинском проспекте, два магазина сети Mango, Terranova, Zebra, "Эсквайр" и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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