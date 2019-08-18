2019-08-18T12:57:06+03:00
Общество

Участник фестиваля в честь 100-летия "Девау" использовал для взлета заброшенный аэродром на Балтийской косе

Самолет взлетел с поверхности залива [видео]
Кирилл Алексеев
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..Фото: Сергей Дустин
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В субботу и воскресенье на аэродроме "Девау" проходят торжества по случаю 100-летнего юбилея аэродрома. Главные участники торжеств - экипажи легкомоторных самолетов, прибывшие в Калининград с различных уголков Европы. И один из участников, как сообщил на своей странице в фейсбуке житель Балтийска Сергей Дустин, прилетел на Балтийскую косу, где в немецкое и советское время располагался военный аэродром, чтобы осуществить взлет с поверхности залива. Напомним, ранее в поселке Коса (а до войны на аэродроме "Нойтиф") базировалась гидроавивация.

"Один из гостей празднования 100 летнего юбилея аэродрома "Девау"(Devau — бывший главный аэропорт Кёнигсберга, один из первых гражданских аэропортов мира) в Калининграде (Königsberg) прилетел в гости на наш аэродром "Нойтиф" (Neutief) на Балтийской косе. Мы наблюдаем спуск самолета на воду в гидрогавань, и взлет", - написал житель Балтийска.

Сергей Дустин выложил видеоролик, демонстрирующий, как прошел взлет гидросамолета.

Взлет самолета на Балтийской косе.Сергей Богров

ИСТОЧНИК KP.RU

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