В Калининграде будут судить "метателя ножа"

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-18T13:23:45+03:00

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В понедельник в Калининграде начнется судебный процесс в отношении калининградца, который обвиняется в покушении на убийство.

Как сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда, ночью 28 апреля 2018 года на ул. Космонавта Леонова злоумышленник нанес потерпевшему удары ножом в область туловища и живота, после чего метнул нож в сторону мужчины, попав ему в область головы.

- Несмотря на полученные телесные повреждения, потерпевшему удалось скрыться с места преступления. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив, - добавили в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU