В Калининграде будут судить "метателя ножа"
Изменить размер текста:
В понедельник в Калининграде начнется судебный процесс в отношении калининградца, который обвиняется в покушении на убийство.
Как сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда, ночью 28 апреля 2018 года на ул. Космонавта Леонова злоумышленник нанес потерпевшему удары ножом в область туловища и живота, после чего метнул нож в сторону мужчины, попав ему в область головы.
- Несмотря на полученные телесные повреждения, потерпевшему удалось скрыться с места преступления. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив, - добавили в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU