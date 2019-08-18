На выезде из Калининграда - внушительные пробки

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-18T13:31:47+03:00

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На выезде из Калининграда снова серьезные заторы.

Как сообщает сервис "Яндекс. Пробки", движение затруднено на участках Большой окружной в районе Гурьевского кольца, развязки на улице Александра Невского и Советского проспекта. Кроме того, пробка по направлению из города зафиксирована на улице Невского от Больницы скорой медицинской помощи до форта №3.

Очевидно, что пробки вызваны теплой погодой и увеличившимся потоком калининградцев, выезжающих на приморские курорты.

ИСТОЧНИК KP.RU