В Черняховске проходят съемки четвертого сезона сериала «По законам военного времени»

18 Авг. 19:04 2019-08-18T19:04:30+03:00

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В понедельник журналистов приглашают в пресс-тур, посвященный съемкам четвертого сезона популярного сериала «По законам военного времени».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в рамках пресс-тура, который пройдет в Черняховске, у журналистов будет возможность понаблюдать за съемочным процессом и пообщаться с творческой командой 8-серийного телефильма: режиссером проекта Алексеем Тимошкиным, а также исполнителями главных ролей – Екатериной Климовой, Александром Панкратовым-Черным, Евгением Воловенко, Александром Дуденковым и другими. В завершении мероприятия пройдет автограф-сессия.

Кинокомпания Star Media приступила к съемкам нового, четвертого сезона военно-исторической драмы «По законам военного времени» 5 августа. За время работы над предыдущими сезонами съемочная команда сериала побывала в самых разных городах не только нашей страны, но и ближнего зарубежья – в Киеве, Харькове, Черновцах. И вот сейчас местом действия стал Черняховск (до 1946 года – Инстербург).

В центре сюжета следователи военной прокуратуры Светлана Елагина (Екатерина Климова), Иван Рокотов (Евгений Воловенко) и старшина Федоренко (Александр Панкратов-Черный).

ИСТОЧНИК KP.RU