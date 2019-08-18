"В две смены и по выходным": на ремонтируемой улице Киевской не обнаружили дорожных рабочих

18 Авг. 20:10 2019-08-18T20:10:30+03:00

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Калининградцы жалуются в соцсетях, что капитальный ремонт улицы Киевской - осевой магистрали Калининграда, - проходит крайне медленно. Так, в воскресенье утром сразу несколько горожан обратили внимание, что на объекте вообще нет дорожных рабочих.

"Как же здорово, когда бригады работают в две смены и по выходным! - иронизирует на своей странице в фейсбуке Евгения Соловьева. - Все дружно трудятся, чтобы быстрее вызволить балтоновцев из блокады. Вон сколько рабочих! Сразу видно, все силы стянули на этот участок".

На фотографиях, которые опубликовала калининградка, рабочих не видно.

Напомним, первый этап ремонта улицы Киевской должен завершиться в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU