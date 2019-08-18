Калининградская "Балтика" сыграла вничью с "Армавиром"
Нашим футболистам пришлось отыгрываться
.Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
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В воскресенье прошли матчи 9-го тура первенства России ФНЛ. Калининградская "Балтика" в гостях встречалась с "Армавиром".
Счет в конце первого тайма открыли хозяева - мяч на счету Амура Калмыкова. Однако в начале второй половине встречи Михаил Маркин сравнял счет - 1:1. Этот результат сохранился до конца матча.
С девятью очками после восьми игр калининградцы занимают 11-е место в турнирной таблице. А в лидеры ФНЛ вышло легендарное московское "Торпедо", обыгравшее в 9-м туре "Текстильщик" из Иваново - 3:1.
ИСТОЧНИК KP.RU