Пьяный калининградец на БМВ устроил тройное ДТП на ул. Громовой: трое пострадавших

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-19T10:08:12+03:00

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Три человека пострадали в тройном ДТП на улице Громовой в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в районе дома №123. 22-летний водитель БМВ не справился с управлением и врезался в припаркованные «Форд» и «Мерседес».

В результате ДТП травмы получили водитель и 18- летняя пассажирка «БМВ», и 39-летний водитель «Форд». В ходе проверки было установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU