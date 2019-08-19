Гурьевск назвали самым тихим городом России

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-19T10:29:38+03:00

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Гурьевск возглавил рейтинг самых тихих городов России. Об этом сообщает портал Domofond.ru.

Аналитики портала провели опрос, в котором приняли участие более более 90 тысяч человек

Рейтинг возглавил Гурьевск (Калининградская область) с оценкой в 8,4 балла. За ним следует Ейск (Краснодарский край), который за год поднялся сразу на 15 строчек, набрав 7,9 балла. Замыкает тройку лидеров Михайловск (Ставропольский край) с 7,8 балла.

Самый низкий показатель в рейтинге — у Киселевска (Кемеровская область): 4,3 балла. Второе с конца место с оценкой в 5,2 балла занял Ленинск-Кузнецкий, город из того же региона. За ним следует подмосковная Электросталь с 5,3 балла. Замыкают десятку аутсайдеров Волжский (Волгоградская область), Якутск (Якутия), а также Лобня и Клин (Московская область) с одинаковой оценкой в 5,5 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU