2019-08-19T10:52:01+03:00
Общество

Алиханов: Сельскому хозяйству в Краснознаменском районе еще есть, куда расти

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Краснознаменском районе есть большие массивы земли, которые еще не вовлечены в оборот. Поэтом региональные власти продолжат работу по их консолидации. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе рабочего выезда в муниципалитет.

- Сельскому хозяйству здесь еще есть, куда расти. Надеюсь, что свое присутствие будет наращивать агрохолдинг «ДолговГрупп», который строит здесь птицеводческий комплекс, в муниципалитете возрождаются элеваторные комплексы, развиваются ягодники, - сказал Алиханов.

Глава региона добавил, что введение земли в оборот позволит заводить проекты, в том числе, связанные со свиноводством и выращиванием лубяных культур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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