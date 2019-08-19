В Калининграде 11 улиц до вечера остались без электричества

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-19T12:13:47+03:00

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В Калининграде в понедельник, 19 августа, отключено электричество в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на следующих улицах:

работ электроснабжение с 09.00 до 18.00 будет отсутствовать по адресам:

ул. Гоголя 1-13, 6-12, 14а, 16-22,

ул. Ленинградская 13-17, 18-22, 21, 21аб,

ул. Лермонтова 4б, 12а,

ул. Тельмана 7, 8-26, 11бв, 13 (д/с № 23), 15, 15а, 21, 21а, 32,

ул. Тургенева 16, 20, 20а, 21а, 25, 33-35,

ул. Верхнеозёрная 2а, 3бв, 4, 4абв,5, 6, 11, 13а, 14-15,

ул. Л. Голикова 1-5а, 6,

ул. Ленинградская 4,

ул. Тельмана 2-8, 9 (городская поли-клиника №1), 13 (д/с № 23), 15,

ул. Тургенева 1а, 8, 8а, 10,

ул. Судостроительная 35-49, 36-92, 53, 75, 77-81, 81а, 91-91а,

ул. Судостроительная 2-я 1а,

ул. Товарная 18-20, 22-30, 32-38,

пер. Судостроительный 1-5,

пер. Товарный 1-3.

ИСТОЧНИК KP.RU