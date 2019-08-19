Алиханов поручил решить проблему с пробками при въезде на Куршскую косу

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-19T12:22:12+03:00

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Губернатор Антон Алиханов поручил решить вопрос с ликвидацией пробок на въезд в нацпарк «Куршская коса». Об этом глава региона написал в своем Instagram.

- Очень много жалоб стало поступать на огромные очереди на въезд в Национальный парк «Куршская коса». Поручил сегодня Министерству культуры и туризма проработать вместе с руководством парка решение по установке системы автоматического пропуска с использованием транспондеров, - написал он.

Антон Алиханов отметил, что если будет нужно, регион готов и финансово помочь в этом вопросе Национальному парку.

ИСТОЧНИК KP.RU