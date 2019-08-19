2019-08-19T12:56:55+03:00
Общество

Калининградское управление Роскомнадзора возглавил подполковник запаса

Вячеслав Орлов приступил к обязанностям 19 августа
Кирилл Алексеев
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С 19 августа исполняющим обязанности руководителя Управления Роскомнадзора по Калининградской области стал Вячеслав Орлов, до этого занимавший пост начальника отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров управления. Об этом говорится в официальном письме Роскомнадзора. На руководящей должности Орлов сменил Игоря Шахова.

Вячеслав Орлов родился 13 июля 1961 году в Каунасе. Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза М.В. Захарова. С 2002 по 2004 годы проходил службу в подразделении Главного Управления МЧС России по Калининградской области в должности начальника отдела связи. С июня 2004 года по ноябрь 2005 года ведущий специалист, главный специалист, консультант отдела информатизации управления по связи и информатизации администрации Калининградской области. С сентября 2010 года по сентябрь 2017 года - начальник отдела организационной, правовой работы и кадров Управления Роскомнадзора по Калининградской области. С сентября 2017 года по июль 2019 года - начальник отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров Управления Роскомнадзора по Калининградской области.

Вячеслав Орлов имеет классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

Подполковник запаса. Награжден ведомственными наградами Министерства обороны СССР и Российской Федерации.

Женат, имеет двух дочерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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