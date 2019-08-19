2019-08-19T13:05:08+03:00
Общество

За три дня в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД выявили и задержали 24 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из задержанных водителей попался на повторном пьяном вождении – он сель за руль, уже будучи лишенным прав за управление транспортном в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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