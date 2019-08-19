Парусник «Крузенштерн» вернется в Калининград во вторник
Калининградский барк «Крузенштерн» зайдет в порт приписки во вторник 20 августа. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, парусник ждут в Калининградском морском рыбном порту.
По случаю завершения третьего рейса традиционно пройдет торжественная церемония. Как уточнили в управлении мореплавания и практической подготовкой, церемония будет недолгой, без участия родителей.
Торжественное построение курсантов назначено на 9:30.
Калининградских курсантов, которых отпустят домой, встретить можно у проходной.
Ориентировочно через три дня в порт зайдет «Седов».
Напомним, оба судна впервые на территории порта откроют борт 24 августа для всех желающих. Посещение судов бесплатное.
ИСТОЧНИК KP.RU