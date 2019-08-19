2019-08-19T13:15:53+03:00
Общество

Парусник «Крузенштерн» вернется в Калининград во вторник

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Калининградский барк «Крузенштерн» зайдет в порт приписки во вторник 20 августа. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, парусник ждут в Калининградском морском рыбном порту.

По случаю завершения третьего рейса традиционно пройдет торжественная церемония. Как уточнили в управлении мореплавания и практической подготовкой, церемония будет недолгой, без участия родителей.

Торжественное построение курсантов назначено на 9:30.

Калининградских курсантов, которых отпустят домой, встретить можно у проходной.

Ориентировочно через три дня в порт зайдет «Седов».

Напомним, оба судна впервые на территории порта откроют борт 24 августа для всех желающих. Посещение судов бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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