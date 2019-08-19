2019-08-19T13:31:11+03:00
Общество

В акции «Я здоров!» приняли участие более 2 тысяч калининградцев

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В субботу в Калининграде прошла акция «Я здоров!», в которой приняли участие более 2 тысяч жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В пяти павильонах на площади Победы работали 27 специалистов из одиннадцати медицинских организаций региона. Помимо этого, пациентов принимали три мобильных комплекса: мобильный флюорограф Советского противотуберкулезного диспансера, передвижной детский стоматологический кабинет, а также– передвижной маммограф.

Калининградцы смогли измерить уровень сахара в крови, артериальное давление, рост, вес, а также пройти обследование на электрокардиографе. Кроме этого, участникам акции рассказывали, как правильно питаться, без ущерба для здоровья сбросить лишний вес, как бросить курить.

- Около 50 человек получили консультацию психолога о том, как управлять стрессом, тем самым предотвратить гипертонию и другие заболевания. Традиционно востребованы на акции были медицинские специалисты Областной и Центральной городской клинических больниц – эндокринологи, кардиологи, онколог, онколог-дерматолог, - сообщили в Минздраве.

Также в этом было проведено консультирование с последующим экспресс-тестированием 45 человек от 21 года до 83 лет, изъявивших желание пройти тест на ВИЧ. Все результаты проведенных тестов оказались отрицательными, и антител к вирусу иммунодефицита человека не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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