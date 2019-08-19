Под Калининградом «Мерседес» опрокинулся в кювет: двое пострадавших

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-19T14:00:02+03:00

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В воскресенье в Калининграсдкой области произошло два ДТП с опрокидыванием транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 20:40 на автодороге Калининград-Нестеров съехал в кювет и опрокинулся «Мерседес». В результате аварии водитель и пассажир легковушки получили телесные повреждения. В полиции сообщили, что управлявший «Мерседесом» мужчина не имел водительских прав.

В 23:18 на территории птицефабрики в Гурьевске опрокинулся автопогрузчик. Как оказалось, у севшего за руль спецтехники 32-летнего калининградца, не было прав. В результате инцидента пострадал 31-летний пассажир погрузчика.

ИСТОЧНИК KP.RU