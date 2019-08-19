2019-08-19T14:09:53+03:00
Общество

Прокуратура потребовала законсервировать недостроенный дом в Полесске

Виктор Сергеев
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Прокуратура обратилась в суд с требованием законсервировать недостроенный дом в Полесске. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В городе уже больше года не ведется строительство трехэтажного дома на 24 квартиры. Недавно на объекте был пожар, который уничтожил ограждение.

В прокуратуре отметили, что застройщик при приостановлении работ более чем на 6 месяцев, обязан законсервировать объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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