Прокуратура потребовала законсервировать недостроенный дом в Полесске
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Прокуратура обратилась в суд с требованием законсервировать недостроенный дом в Полесске. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В городе уже больше года не ведется строительство трехэтажного дома на 24 квартиры. Недавно на объекте был пожар, который уничтожил ограждение.
В прокуратуре отметили, что застройщик при приостановлении работ более чем на 6 месяцев, обязан законсервировать объект.
ИСТОЧНИК KP.RU