Прокуратура потребовала законсервировать недостроенный дом в Полесске

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-19T14:09:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура обратилась в суд с требованием законсервировать недостроенный дом в Полесске. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В городе уже больше года не ведется строительство трехэтажного дома на 24 квартиры. Недавно на объекте был пожар, который уничтожил ограждение.

В прокуратуре отметили, что застройщик при приостановлении работ более чем на 6 месяцев, обязан законсервировать объект.

ИСТОЧНИК KP.RU