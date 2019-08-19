2019-08-19T14:39:07+03:00
Происшествия

На фестивале «100-летие Девау» попал в аварию швейцарский самолет

Как сообщают очевидцы, его шасси попало в яму, из-за чего машине погнуло винт
Иван МАРКОВ
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Швейцарский самолет после аварииШвейцарский самолет после аварииФото: предоставлено очевидцем
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В выходные во время празднования 100-летия аэродрома Девау произошла авария, в которую попал один из самолетов, участвовавших в фестивале. Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, самолет попал в яму, и его с погнутым винтом оперативно отогнали в сторону ангаров. Факт происшествия подтвердил начальник Калининградского авиационно-спортивного клуба Сергей Мащенко.

- Когда они собирались улетать обратно, между собой швейцарцы что-то не согласовали, и один из самолетов на рулении свернул с полосы и заехал за ограничительные знаки, - заявил Мащенко. - Там он зацепил винтом за кочку. Пилот сказал, что это его вина, и он не знает, почему так произошло. В общем, он погнул лопасти винта. Ему необходим небольшой ремонт. Приедут представители фирмы и поменяют лопасти.

Также Мащенко добавил, что всего из Швейцарии на фестиваль прибыли четыре самолета, однако из-за погодных условий они не смогли остаться до конца мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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