Власти выбрали компанию, которая построит велодорожку от Куршской косы до Приморья

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-19T15:52:10+03:00

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Калининградская компания ЗАО «ДСП» построит первую очередь веломаршрута от Куршской косы до Балтийской косы. Об этом сообщает на официальном сайте госзакупок.

Протяженность первой очереди велодорожки от КПП на Куршской косе до поселка Приморье составит 34 километра. На ее строительство ранее было выделено 356 млн рублей.

Отметим, что компания «ДСП» стала единственным участником аукциона и заключит контракт без понижения цены.

Первая очередь велодорожки должна быть построена в июне 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU