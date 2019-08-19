Калининградские МУПы задолжали за электричество 140 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-19T15:43:40+03:00

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Муниципальные унитарные предприятия в Калининградской области задолжали за электроэнергию 142,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Самую большую просроченную задолженность имеет МУП «Теплосеть» Неманского округа — 15,5 млн рублей. Немного уступают ему МУП «Озёрский водоканал» с задолженностью 12,4 млн рублей и МУП «Коммунальщик» Зеленоградского округа – 9,5 млн рублей.

Также среди крупных должников энергетики выделяют МУП «Водоканал» Неманского округа – 9,2 млн рублей, МУП «ЖКХ» Краснознаменского округа – 9,1 млн рублей, МУП «Коммунальник» Славского городского округа – 7,8 млн рублей, МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» — 7,4 млн рублей, МУП «Жилищно-коммунальная служба Славского района» — 6,1 млн рублей, МУП «Черняховский водоканал» — 6,1 млн рублей, и МКУП «Полесское ЖЭУ» – 5,5 млн рублей.

- Важно, что наращивание долгов муниципальных унитарных предприятий в дальнейшем может привести к увеличению тарифа на электроэнергию для всех категорий потребителей, - заявили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU