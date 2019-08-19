Калининградца отправили на поселение за смертельное ДТП на ул. Гагарина
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Жителя Калининграда осудили за ДТП, в котором погибла молодая женщина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ночь на 4 апреля этого года на улице Гагарина «Фольксваген» на огромной скорости врезался в световую опору. От полученных ранений 26-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.
Находившийся за рулем 25-летний водитель был пьян, в результате аварии он лишился руки.
В ходе судебного заседания он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили прав на 2 года и 10 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU