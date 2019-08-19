Калининградца отправили на поселение за смертельное ДТП на ул. Гагарина

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-19T16:05:23+03:00

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Жителя Калининграда осудили за ДТП, в котором погибла молодая женщина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ночь на 4 апреля этого года на улице Гагарина «Фольксваген» на огромной скорости врезался в световую опору. От полученных ранений 26-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

Находившийся за рулем 25-летний водитель был пьян, в результате аварии он лишился руки.

В ходе судебного заседания он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили прав на 2 года и 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU