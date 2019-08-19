В мэрии Калининграда рассказали, какие улицы будут ремонтировать на этой неделе

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-19T16:41:54+03:00

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На этой неделе на улице Киевской в Калининграде продолжатся работы по разработке грунта и ремонту водопроводных сетей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На улице Горького, на участке от 3-й Большой Окружной до ул. Панина, укладывают асфальтобетонное покрытие на парковках. В районе учебного корпуса БФУ формируют щебёночное основание и устанавливают бордюрные камни. На участке от ул. Черняховского, в районе Центрального рынка, сооружают плиточное покрытие. На Балтийском шоссе ремонт – в завершающей стадии, сейчас обустраивают кюветы.

На пешеходной зоне ул. Проф. Баранова на этой неделе будут сооружать приточное покрытие и подпорную стену, прокладывать линии водопровода, в районе башни Врангеля рабочие формируют песчаное и щебёночное основание, устанавливают бордюрные камни и высаживают деревья.

Продолжается в городе капитальный ремонт тротуаров. На тротуаре по пр. Победы от ул. М. Расковой до ул. Огарева устанавливают бордюрные камни и укладывают плитку. На тротуарах по ул. Интернациональной и ул. Чаадаева (в районе школы) идёт устройство щебёночного основания. Начался второй этап ремонта тротуара по ул. Дзержинского – устройство земляного корыта и установка бордюрного камня.

ИСТОЧНИК KP.RU