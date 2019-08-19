В Калининградском зоопарке в вольере львов нарисовали граффити
В вольере африканских львов в калининградском зоопарке появились рисунки. Как сообщает пресс-служба зоопарка, раскрасить стены получилось благодаря опекунам львов.
Работать художникам получалось урывками, с учетом львиного распорядка дня.
- Львы удалялись на обед - люди выходили рисовать, львы выходили гулять - люди спешили покинуть рабочее место. В общей сложности работа в таких непростых условиях заняла неделю, – отметили в зоопарке.
В ближайших планах – расписать фасады павильона «Жирафы. Слон», который сейчас ремонтируется.
В течение недели в зоопарке ждут эскизы от художников, желающих поработать в необычном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU