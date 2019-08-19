2019-08-19T17:10:24+03:00
Общество

В Калининградском зоопарке в вольере львов нарисовали граффити

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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В вольере африканских львов в калининградском зоопарке появились рисунки. Как сообщает пресс-служба зоопарка, раскрасить стены получилось благодаря опекунам львов.

Работать художникам получалось урывками, с учетом львиного распорядка дня.

- Львы удалялись на обед - люди выходили рисовать, львы выходили гулять - люди спешили покинуть рабочее место. В общей сложности работа в таких непростых условиях заняла неделю, – отметили в зоопарке.

В ближайших планах – расписать фасады павильона «Жирафы. Слон», который сейчас ремонтируется.

В течение недели в зоопарке ждут эскизы от художников, желающих поработать в необычном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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