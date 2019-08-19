Концерт Noize MC перед матчем «Балтики» в Калининграде отменен
.Фото: Александр Подгорчук
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Анонсируемый концерт Noize MC 5 августа перед матчем «Балтика»-«Луч» не состоится. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.
- В связи с проведением фестиваля «Калининград in Rock» осуществление технического райдера артиста Noize MC, регламентирующего обеспечение необходимой аппаратуры для концерта, невозможно. Но День Рождения не отменяется! На сцену до и после матча поздравить "Балтику" выйдут Лигалайз и Джаро & Ханза, - сообщает пресс-служба «Балтики».
Напомним, в воскресенье, 25 августа, калининградский футбольный клуб «Балтика» отметит 65-летие со дня образования.
ИСТОЧНИК KP.RU