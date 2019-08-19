2019-08-19T17:47:13+03:00
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Бесплатные фильмы и кастинги: В областной научной библиотеке пройдет «Ночь кино»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская областная научная библиотека присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино» в субботу 24 августа. Как рассказали «Комсомолке» организаторы, вход на все мероприятия свободный. Гостей ждут показы новых российских фильмов «Домовой», «Балканский рубеж», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», а также выставки и общение с актерами и другими деятелями кино.

Программа «Ночь кино в научной библиотеке»

24 августа

18.00 - 18.15 Открытие «Ночь кино в Научной библиотеке» (лекционный зал, 4 этаж)

18.15 – 20.00 Открытый показ. Фильм Евгения Бедарева «Домовой» (лекционный зал, 4 этаж)

20.00 - 22.30 Открытый показ. Фильм Андрея Волгина «Балканский рубеж» (читальный зал, 2 этаж)

22.00 – 23.35 Открытый показ. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (лекционный зал, 4 этаж)

MEDIA площадка (2 этаж)

18.00-24.00 Выставка «Театр в кадре: от идеи до воплощения»

На выставке представлены микрофильмы, диафильмы, видеокассеты, DVD и др. из медиатеки Калининградской областной научной библиотеки.

РЕТРО ZONE (3 этаж)

18.00-24.00 «Великий немой: Первые шаги мирового кинематографа»

Показ кинофильмов с участием Чарли Чаплина («Огни большого города», «Великий диктатор»), Гарольда Ллойда («Наконец в безопасности», «Младший брат»), братьев Люмьер («Прибытие поезда»).

SOUND площадка (4 этаж)

18.00-24.00 Выставка нот «Музыка в кино».

Пианино нон-стоп: любимые мелодии из кинофильмов

ACTION ZONE (3 этаж)

18.15-19.00 Тренинг по актерскому мастерству от актеров Калининградского областного драматического театра Сергея и Юлии Пацаль.

19.00-19.30 Закрытый показ. Итоговые работы выпускников Киношколы кинокомпании «Запад-Фильм».

19.30-20.30 Мастер-класс по актерскому мастерству, кастинг в кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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