В Гусеве комбайнера задержали на кражу 7,5 тонн пшеницы
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В Гусеве задержали работника сельскохозяйственного предприятия за крупную кражу зерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские получили информацию, что один из работников ворует зерно. Они установили наблюдение за подозреваемым – комбайнером и смогли задержать его с поличным, во время погрузки злаковых растений в грузовик. Всего он успел погрузить 7520 кг пшеницы.
На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU