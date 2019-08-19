2019-08-19T17:52:16+03:00
Общество

В Гусеве комбайнера задержали на кражу 7,5 тонн пшеницы

Виктор Сергеев
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В Гусеве задержали работника сельскохозяйственного предприятия за крупную кражу зерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские получили информацию, что один из работников ворует зерно. Они установили наблюдение за подозреваемым – комбайнером и смогли задержать его с поличным, во время погрузки злаковых растений в грузовик. Всего он успел погрузить 7520 кг пшеницы.

На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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