В Балтийске образовались горы отходов из-за сгоревшего мусоровоза

СЕГОДНЯ 19:01 2019-08-19T19:01:06+03:00

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В Балтийске в течение нескольких дней не вывозили мусор из-за проблем у оператора. Об этом сообщает местная газета «Вестник Балтика».

Как оказалось, в минувшую пятницу мусоровоз оператора - компании «Кристалл», сгорел. За два дня установленные баки оказались забитыми до отказа, на контейнерных площадках образовались горы отходов.

По данным издания, местные власти обратились за помощью в региональное правительство, а также зафиксировано нарушение сроков вывоза отходов по каждой из площадок.

- В воскресенье компании «Кристалл» удалось выделить одну спецмашину, и мусор начали вывозить. Постепенно ситуация налаживается – площадки убираются, а контейнеры снова опустошаются ежедневно, - говорится в материале газеты.

Как сообщают в администрации округа, в понедельник в городе работают уже два мусоровоза.

ИСТОЧНИК KP.RU