В Балтийске образовались горы отходов из-за сгоревшего мусоровоза
В Балтийске в течение нескольких дней не вывозили мусор из-за проблем у оператора. Об этом сообщает местная газета «Вестник Балтика».
Как оказалось, в минувшую пятницу мусоровоз оператора - компании «Кристалл», сгорел. За два дня установленные баки оказались забитыми до отказа, на контейнерных площадках образовались горы отходов.
По данным издания, местные власти обратились за помощью в региональное правительство, а также зафиксировано нарушение сроков вывоза отходов по каждой из площадок.
- В воскресенье компании «Кристалл» удалось выделить одну спецмашину, и мусор начали вывозить. Постепенно ситуация налаживается – площадки убираются, а контейнеры снова опустошаются ежедневно, - говорится в материале газеты.
Как сообщают в администрации округа, в понедельник в городе работают уже два мусоровоза.
ИСТОЧНИК KP.RU