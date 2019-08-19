На улицы Калининграда в тестовом режиме выпустят электробус

СЕГОДНЯ 19:06 2019-08-19T19:06:58+03:00

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В понедельник в Калининград прибыл электробус VOLGABUS. Как сообщает пресс-служба городской администрации, после проверки технического состояния транспорта и обучения водителей, его начнут испытывать на действующих маршрутах. Ориентировочно, на улицы Калининграда электробус выйдет уже в эту среду, сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

- Для нас самое главное, чтобы была выдержана заявленная производителем мощность батарей, которой хватает на 240 километров, при работе с максимальной нагрузкой на трассах различной сложности, - сказал он.

В Калининграде электробус будет проходить тестирование на одном или нескольких «длинных» маршрутах.

Электробус VOLGABUS рассчитан на 30 посадочных мест, его общая вместимость – 90 человек. Заряжается он от обыкновенной розетки 380 вольт.

ИСТОЧНИК KP.RU