2019-08-19T19:06:58+03:00
Общество

На улицы Калининграда в тестовом режиме выпустят электробус

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В понедельник в Калининград прибыл электробус VOLGABUS. Как сообщает пресс-служба городской администрации, после проверки технического состояния транспорта и обучения водителей, его начнут испытывать на действующих маршрутах. Ориентировочно, на улицы Калининграда электробус выйдет уже в эту среду, сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

- Для нас самое главное, чтобы была выдержана заявленная производителем мощность батарей, которой хватает на 240 километров, при работе с максимальной нагрузкой на трассах различной сложности, - сказал он.

В Калининграде электробус будет проходить тестирование на одном или нескольких «длинных» маршрутах.

Электробус VOLGABUS рассчитан на 30 посадочных мест, его общая вместимость – 90 человек. Заряжается он от обыкновенной розетки 380 вольт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балтийске образовались горы отходов из-за сгоревшего мусоровоза
В Гусеве комбайнера задержали на кражу 7,5 тонн пшеницы
Бесплатные фильмы и кастинги: В областной научной библиотеке пройдет «Ночь кино»
Концерт Noize MC перед матчем «Балтики» в Калининграде отменен
В Калининградском зоопарке в вольере львов нарисовали граффити
В мэрии Калининграда рассказали, какие улицы будут ремонтировать на этой неделе
Калининградца отправили на поселение за смертельное ДТП на ул. Гагарина
Калининградские МУПы задолжали за электричество 140 млн рублей
Власти выбрали компанию, которая построит велодорожку от Куршской косы до Приморья
На фестивале «100-летие Девау» попал в аварию швейцарский самолет
Прокуратура потребовала законсервировать недостроенный дом в Полесске
Под Калининградом «Мерседес» опрокинулся в кювет: двое пострадавших
В акции «Я здоров!» приняли участие более 2 тысяч калининградцев
Парусник «Крузенштерн» вернется в Калининград во вторник
За три дня в Калининградской области задержали 24 пьяных водителя
Калининградское управление Роскомнадзора возглавил подполковник запаса
Алиханов поручил решить проблему с пробками при въезде на Куршскую косу
В Калининграде 11 улиц до вечера остались без электричества
Алиханов: Сельскому хозяйству в Краснознаменском районе еще есть, куда расти
В Янтарном пьяный водитель «Ауди» врезался в церковный забор
Гурьевск назвали самым тихим городом России
Пьяный калининградец на БМВ устроил тройное ДТП на ул. Громовой: трое пострадавших
Лучшим фильмом фестиваля «Короче» в Калининграде стал «Подводник» Александра Назарова