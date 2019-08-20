В библиотеке им. Чехова в Калининграде детям бесплатно покажут мультфильмы
.Фото: Предоставлено организаторами
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Центральная городская библиотека имени Чехова в Калининграде 20 августа проведет необычный праздник – отмечать будут день рождения Чебурашки.
Как рассказали организаторы, в программе мастер-классы, командные игры, конкурсы и викторины. Кроме того, обещают фотосессию. Детям покажут мультики.
- Для детей это прекрасная возможность повеселиться и встретиться с забавными и добрыми героями книг Эдуарда Успенского. А для взрослых –повод вспомнить детские годы,- сказали в библиотеке.
Начало праздника в 12:00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU