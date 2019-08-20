В библиотеке им. Чехова в Калининграде детям бесплатно покажут мультфильмы

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-20T09:55:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральная городская библиотека имени Чехова в Калининграде 20 августа проведет необычный праздник – отмечать будут день рождения Чебурашки.

Как рассказали организаторы, в программе мастер-классы, командные игры, конкурсы и викторины. Кроме того, обещают фотосессию. Детям покажут мультики.

- Для детей это прекрасная возможность повеселиться и встретиться с забавными и добрыми героями книг Эдуарда Успенского. А для взрослых –повод вспомнить детские годы,- сказали в библиотеке.

Начало праздника в 12:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU