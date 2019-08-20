Калининградец украл у частного таксиста 27 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-20T10:40:00+03:00

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Сполна окупил поездку на частном такси 45-летний житель Гурьевского района.

В пути пассажир увидел, как у водителя из кармана выпал кошелек. Незаметно подобрал его и припрятал. Доехав, куда ему было нужно, довольный вор вышел из автомобиля и направился тратить чужие 27 тысяч рублей. К моменту, когда его задержали (пока таксист хватился пропажи, пока сообщил в полицию), успел потратить все до копейки.

- В отношении ранее уже судимого гражданина возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. – Санкции фигурирующей в документах статьи УК РФ предусматривают для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU